Жителей Скопинского района познакомят с традициями и историей Молдовы

С понедельника, 12 июля, жителей села Павелец в Скопинском районе начнут знакомить с традициями и историей Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной администрации.
«Неделя Молдовы» пройдет в селе в рамках Дней национальных культур. Фестиваль призван знакомить местных жителей с традициями, историей, литературой и искусством определенного государства.
В понедельник, 12 июля, в павелецком ДК представитель молдавской диаспоры Василий Савва рассказал о своей культуре и национальных блюдах.
В заключение юные местные жители увидели документальный фильм «Молдавия — Россия — дружба навсегда».