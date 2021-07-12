Жителей Скопинского района познакомят с традициями и историей Молдовы

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С понедельника, 12 июля, жителей села Павелец в Скопинском районе начнут знакомить с традициями и историей Молдовы. Об этом сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

«Неделя Молдовы» пройдет в селе в рамках Дней национальных культур. Фестиваль призван знакомить местных жителей с традициями, историей, литературой и искусством определенного государства.

В понедельник, 12 июля, в павелецком ДК представитель молдавской диаспоры Василий Савва рассказал о своей культуре и национальных блюдах.

— Как приехал в Россию, сразу же в нее влюбился. Здесь встретил супругу, создал семью. Живу и работаю тут почти 20 лет, так что без преувеличения могу сказать, что Скопинский край стал для меня второй Родиной, — рассказал Василий Савва.

В заключение юные местные жители увидели документальный фильм «Молдавия — Россия — дружба навсегда».