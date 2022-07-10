Жителей Рязанской области приглашают к участию в конкурсе «Спасибо Интернету-2022».

Приём заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности продолжается. Об этом сообщает региональное министерство по информационной политике.

Конкурс, организованный ПФР и «Ростелекомом», приглашает к участию пенсионеров и граждан старше 50 лет, освоивших компьютерную грамотность. От нашего региона зарегистрировались 9 человек.

Работы принимаются до 15 октября, а итоги подведут в декабре. Подробности и правила участия можно найти на сайте мероприятия.