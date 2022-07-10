Татьяна Проводина

Жителей Рязанской области приглашают к участию в конкурсе «Спасибо Интернету-2022»

Technology фото создан(а) karlyukav - ru.freepik.com

Жителей Рязанской области приглашают к участию в конкурсе «Спасибо Интернету-2022».

Приём заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности продолжается. Об этом сообщает региональное министерство по информационной политике.

Конкурс, организованный ПФР и «Ростелекомом», приглашает к участию пенсионеров и граждан старше 50 лет, освоивших компьютерную грамотность. От нашего региона зарегистрировались 9 человек.

Работы принимаются до 15 октября, а итоги подведут в декабре. Подробности и правила участия можно найти на сайте мероприятия.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7