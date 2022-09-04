Воскресенье, 4 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Жителей Рязанской области предупреждают о ночных заморозках до минус 2 градусов

Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

На территории Рязанской области 5 сентября местами в ночные и утренние часы ожидаются заморозки до минус 2 градусов. Главное управление МЧС по региону выпустило метеопредупреждение со ссылкой на прогноз Рязанского гидрометцентра.

В МЧС призывают граждан соблюдать простые правила безопасности. Использовать для обогрева неисправные приборы, камины и открытые источники огня крайне опасно.

Приборы отопления нужно размещать на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов — например, мебели и постельного белья.

Нужно соблюдать осторожность, пользуясь печным отоплением, и вовремя проводить ремонт печей и следить за их исправностью.

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