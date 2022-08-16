Татьяна Проводина

Жителей Рязанского региона предупредили о жаре в ближайшие два дня до 30-31 градуса

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Метеопредупреждение из-за жары опубликовало ГУ МЧС по Рязанской области.

По прогнозу Рязанского гидрометцентра, 17-18 августа на территории Рязанской области сохранится жара местами до 30-31 градуса.

В чрезвычайном ведомстве призывают жителей региона соблюдать меры пожарной безопасности в условиях жаркой и засушливой погоды. Граждан просят воздержаться от посещения лесов.

Недопустимо разводить костры, отдыхая у водоёмов вблизи лесных массивов. Нельзя бросать непотушенные окурки и спички, а также разрешать детям играть с огнём.

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