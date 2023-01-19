Жителей Рязанского региона предупредили о ледяном дожде и порывистом ветре

Днём 19 января на территории Рязанской области ожидаются мокрый снег, дождь, местами ледяной дождь, а также гололёд. Метеопредупреждение со ссылкой на прогноз синоптиков публикует региональный главк МЧС.

Ветер усилится порывами 12-17 м/с. На дорогах — гололедица.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под крышами домов, ЛЭП, деревьями и рекламными конструкциями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.