Четверг, 19 января, 2023
Татьяна Проводина

Жителей Рязанского региона предупредили о ледяном дожде и порывистом ветре

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

Днём 19 января на территории Рязанской области ожидаются мокрый снег, дождь, местами ледяной дождь, а также гололёд. Метеопредупреждение со ссылкой на прогноз синоптиков публикует региональный главк МЧС.

Ветер усилится порывами 12-17 м/с. На дорогах — гололедица.

В чрезвычайном ведомстве призвали граждан соблюдать правила безопасности в непогоду. Нельзя стоять под крышами домов, ЛЭП, деревьями и рекламными конструкциями. По возможности следует ограничить время нахождения на улице.

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