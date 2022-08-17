Жителей Рязани предупредили о новой схеме дистанционного мошенничества

С начала августа зафиксировано 26 инцидентов, в результате которых граждане потеряли примерно 14 млн рублей.

О новом способе обмана рязанцам рассказали в Управлении МВД по Рязанской области. Гражданам поступают звонки от имени службы поддержки портала Госуслуги и сообщают или о взломе личного кабинета, или о взятом на имя потерпевшего кредите.

Таким образом мошенники выманивают SMS код сброса пароля к сервису якобы для безопасности аккаунта. В этом случае нужно сразу же прервать разговор. При подозрении на взлом личного кабинета следует сменить пароль на портале. Также пользователям Госуслуг необходимо включить уведомление о входе в личный кабинет.

Напомнили жителям областного центра и о других способах обмана. Иногда звонящий представляется сотрудником банковской службы безопасности и предлагает в целях безопасности перевести средства на «резервный счёт». Бывает, что гражданам сообщают по телефону о том, что их родственник попал в беду и необходимо передать деньги курьеру для решения проблем.

В ведомстве подчёркивают, что такие звонки следует немедленно прерывать. При сообщении о любых проблемах у близких людей нужно связаться прежде всего с тем, о ком идёт речь.

Никогда нельзя сообщать данные своей карты и одноразовые пароли по телефону, а также совершать операции через банкоматы под диктовку незнакомца. Если приходит SMS с неизвестного номера, что на ваш счёт пришёл платёж, следует сразу же проверить баланс.