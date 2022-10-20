Житель Советского района Рязани заготовил больше 7 килограммов марихуаны

В центре Рязани полицейские изъяли больше 7 килограммов марихуаны при проведении оперативно-профилактической операции «Мак-2022». Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Визит на территорию частного домовладения нанесли сотрудники УНК по Рязанской области при содействии сотрудников отдельного батальона ППСП УМВД.

Как стало известно оперативникам, 50-летний житель областного центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, не прекратил свою деятельность. Для проверки правоохранители с санкции суда обследовали территорию домовладения подозреваемого.

В доме и во дворе сотрудники полиции нашли коробки и пакеты с внушительным объёмом марихуаны. По данным экспертизы, было изъято 7 кг 555 г наркотического средства. По признанию хозяина дома, наркотик он заготовил на всю зиму для собственного употребления.

В доме злоумышленника нашли также патрон для автомата Калашникова.

Следователи ОМВД по Советскому району Рязани возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье о незаконных приобретении, транспортировке, изготовлении и хранении наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос о возбуждении дела о незаконном хранении боеприпасов.

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