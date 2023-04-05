Житель Скопина обманул покупателей мебели более чем на 4 млн рублей

Жителя Скопина подозревают в мошенничестве с поставками мебели. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Владелец мебельных магазинов в городе Кораблино и посёлке Александро-Невский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, которое ведут следователи МО МВД Кораблинский.

Жители Рязанской области сообщили в правоохранительные органы о том, что после заключения договоров на поставку мебели и оплаты заказов товар так и не получили. Мебель они заказывали в двух магазинах — на улице Школьной в Кораблино и на улице Садовой в Александро-Невском.

Проверка показала, что оба магазина принадлежат одному индивидуальному предпринимателю – 54-летнему жителю Скопина. Мужчину подозревают в причастности к оформлению заказов, которые он выполнять не собирался.

По статье о мошенничестве злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

На данный момент в полицию с заявлениями о нарушении прав обратился 41 гражданин. Противоправные действия были совершены с ноября 2021 по октябрь 2022 года. Общий ущерб превышает 4 миллиона рублей.

У полиции есть основание полагать, что в деле могут появиться ещё пострадавшие. Следователи Кораблинского межмуниципального отдела МВД просят жителей города, пострадавших от действий злоумышленника, позвонить по телефону (49143) 5-05-90.