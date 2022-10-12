Житель Скопина на улице отобрал у фельдшера кошелёк с деньгами

Полиция раскрыла ограбление фельдшера в Скопине. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

В Скопинский отдел МВД обратился 35-летний фельдшер и заявил, что неизвестный отобрал у него на улице кошелёк с деньгами.

По описанию оперативники угрозыска составили примерный портрет внешности подозреваемого. Сопоставив описание и другие характеристики особых примет грабителя показались сотрудникам полиции знакомы. Ранее 38-летний местный житель уже был судим за грабёж и кражи, так что правоохранителям он был известен.

Злоумышленник с криминальным опытом скрывался от полиции – не ночевал дома и не выходил на связь с родными. Однако сыщикам удалось установить местонахождение грабителя. Его задержали до того, как он потратил большую часть похищенного.

По предварительным данным, незнакомые друг другу 35-летний и 38-летний мужчины повздорили в общественном транспорте. Уже выйдя на улицу, старший, осознавая своё физическое превосходство над оппонентом, предложил тому «разобраться по-мужски» за остановкой. В потасовке грабитель достал из кармана фельдшера кошелёк, забрал все деньги из него – 2200 рублей – и быстро скрылся.

Следователь межмуниципального отдела МВД Скопинский возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье о грабеже.

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