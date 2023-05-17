Житель Сирии провёл под завалами 3 месяца и остался жив

Спасатели в Сирии извлекли живого мужчину из-под разрушенных зданий по прошествии трёх месяцев после землетрясения. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на портал Akhbar.fouri.

16 мая сотрудники спасательных служб достали сильно истощённого местного жителя и отправили его в больницу под пристальное наблюдение медиков.

Мощные подземные толчки магнитудой 7,4 произошли на юго-востоке Турции в феврале. Разрушительное землетрясение затронуло и соседнюю Сирию. Стихия унесла жизни примерно полутора тысяч человек.