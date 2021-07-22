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Житель Шиловского района предстанет перед судом за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло 21 марта в селе Мосолово. Тогда 40-летнего мужчину обнаружили мертвым в собственном доме. По факту произошедшего сразу возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи выяснили, что 21 марта компания односельчан отдыхала в бане. В какой-то момент между двумя пьяными мужчинами разгорелся конфликт. В результате обвиняемый жестоко избил пострадавшего. После знакомы отвезли жертву домой, где тот вскоре скончался.

Подозреваемый признал вину в полном объеме. Дело передали в суд.