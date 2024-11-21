Четверг, 21 ноября, 2024
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Житель Шилова украл телефон из квартиры знакомого

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Валерия Мединская
Фото: t.me/umvd62

Житель Шилова подозревается в краже смартфона из квартиры знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Подозреваемый 40-летний мужчина пришёл в гости к 53-летнему жителю посёлка, чтобы забрать свою подругу и отвести её домой. Заметив оставленный без присмотра смартфон хозяина, гость прихватил гаджет с собой.

Мужчина, обвиняемый в краже, похвастался перед приятелями современный смартфон, что привлекло внимание оперативников, т.к. не имеет постоянного заработка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

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