Житель Шилова украл телефон из квартиры знакомого

Житель Шилова подозревается в краже смартфона из квартиры знакомого. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

Подозреваемый 40-летний мужчина пришёл в гости к 53-летнему жителю посёлка, чтобы забрать свою подругу и отвести её домой. Заметив оставленный без присмотра смартфон хозяина, гость прихватил гаджет с собой.

Мужчина, обвиняемый в краже, похвастался перед приятелями современный смартфон, что привлекло внимание оперативников, т.к. не имеет постоянного заработка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.