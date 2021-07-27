Житель Рыбного получил условный срок за попытку задушить жену

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Суд приговорил 33-летнего жителя города Рыбное к году лишения свободы условно за угрозу убить жену. Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Вечером мужчина вместе с супругой отмечали его день рождения. В полночь женщина позвонила подруге и предложила пойти гулять по ночному городу. Имениннику это не понравилось, но жена сделала по своему.

На улице рыбновец догнал супругу, повалил в снег и начал душить. Убедившись, что цель напугать жену достигнута, мужчина отпустил захват и ушёл домой.

— Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.