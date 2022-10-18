Житель Рыбного, избивший до смерти знакомого, проведёт в колонии 10 лет

Рыбновский районный суд города Рязани назначил 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима рыбновцу, который причинил смертельные травмы знакомому. Подробности привели в следственном управлении СКР по Рязанской области.

Суд признал достаточными доказательства, собранные Рязанским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Рязанской области. Ранее неоднократно судимый, в том числе за особо тяжкое преступление против личности, житель Рыбного 1980 года рождения признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как установили следствие и суд, 22 апреля 2022 года мужчина, в ходе пьяного конфликта избил своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался. Виновник скрылся с места преступления, однако был задержан благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям.

Рыбновский районный суд приговорил подсудимого к 10 годам исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

В следственном управлении напоминают гражданам, что алкоголь является одной из главных причин агрессии. Под влиянием спиртного конфликт может возникнуть по ничтожному поводу и привести к тяжким преступлениям. В состоянии алкогольного опьянения человек не думает о последствиях своих поступков.

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