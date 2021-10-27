Житель Рязани получил 12 лет колонии за наркопреступления

Рязанский областной суд признал жителя Рязани виновным в пяти наркопреступлениях. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Рязанец в составе организованной группы пересылал особо крупные партии наркотиков, в том числе через границу, готовился торговать запрещёнными веществами. Кроме того, купил и хранил для себя два вида наркотиков.

Во время расследования мужчина признался в преступлениях, выполнил досудебное соглашение со следствием.

С учётом всех обстоятельств дела, в том числе того, что рязанец уже был судим за наркопреступление, суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.