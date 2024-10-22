В Ряжском районе ревнивый рецидивист убил знакомого ударом бруска в голову

Житель Ряжского района задержан по подозрению в причинении своему знакомому тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Скопинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении жителя Ряжского района, 1954 года рождения, возбуждено уголовное дело по факту причинения своему знакомому тяжких телесных повреждений, повлекших его смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным следствия, ранее судимый мужчина пришел к своему знакомому, 1971 года рождения, для распития спиртных напитков. На почве ревности между ними произошел конфликт. После этого подозреваемый взял деревянный брусок и нанес хозяину один удар в область головы. Смерть пострадавшего наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.