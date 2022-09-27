Житель Рязанской области стал жертвой мошенницы, представившейся проституткой

Скопинский районный суд вынес обвинительный приговор уроженке Волгограда, обманувшей мужчину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Обвиняемая разместила свои данные на сайте с рекламой проституток. Житель Скопина договорился с ней о встрече за 15 тысяч рублей. Не желая заниматься сексом, мошенница решила подменить деньги с помощью трех сувенирных купюр банка приколов «5 000 рублей».

Во время встречи женщина взяла деньги, заменила их на фальшивки, а затем предложила клиенту вернуть их. Дело было ночью, подмену житель Скопина не заметил.

Мошенница с места преступления с похищенными деньгами скрылась.

Суд приговорил обманщицу к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.