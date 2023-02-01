Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Житель Рязанской области получил реальный срок за угрозу убийством знакомому

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Суд приговорил 47-летнего рыбновца к реальному лишению свободы за угрозу убийством. Подробности привели в прокуратуре Рыбновского района.

В июле прошлого года во время распития алкоголя подсудимый повздорил со своим знакомым, который отказался дать ему сигарету. Конфликт сопровождался нецензурной бранью. Злоумышленник разозлился, схватил нож и направил его острие в своего собутыльника, высказывая угрозы убийством.

Мужчина, добившись своей цели – испугать знакомого, прекратил преступные действия.

Преступление произошло через месяц после того, как злоумышленник был осуждён за аналогичное преступление. Он находился на испытательном сроке и имел судимость за ранее совершённые другие преступления.

Прокуратура Рыбновского района поддержала гособвинение. Суд приговорил рыбновца к 1 году 2 месяцам колонии строгого режима.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

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