Житель Рязанской области получил реальный срок за угрозу убийством знакомому

Суд приговорил 47-летнего рыбновца к реальному лишению свободы за угрозу убийством. Подробности привели в прокуратуре Рыбновского района.

В июле прошлого года во время распития алкоголя подсудимый повздорил со своим знакомым, который отказался дать ему сигарету. Конфликт сопровождался нецензурной бранью. Злоумышленник разозлился, схватил нож и направил его острие в своего собутыльника, высказывая угрозы убийством.

Мужчина, добившись своей цели – испугать знакомого, прекратил преступные действия.

Преступление произошло через месяц после того, как злоумышленник был осуждён за аналогичное преступление. Он находился на испытательном сроке и имел судимость за ранее совершённые другие преступления.

Прокуратура Рыбновского района поддержала гособвинение. Суд приговорил рыбновца к 1 году 2 месяцам колонии строгого режима.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.