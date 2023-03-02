Житель Рязанской области похитил со столбов больше километра интернет-кабеля

Сотрудники Спасского районного отдела МВД раскрыли хищение свыше тысячи метров интернет-кабеля со столбов на окраине Спасска-Рязанского. Подозреваемый задержан.

В полицию обратились несколько жителей Спасского района – владельцы дачных домов на окраине Спасска-Рязанского. Они сообщили о неполадках с интернетом и пропаже интернет-кабеля со столбов на улице.

Оперативники угрозыска и специалисты предприятия связи осмотрели столбы и установили, что похищено больше 600 метров интернет-провода.

Полицейские проанализировали список улиц, где орудовали злоумышленники, и предположили, где может быть совершена следующая кража. В эти районы направили мобильные группы оперативников и участковых уполномоченных полиции в гражданской одежде. Ориентировки разослали нарядам ППСП.

Вскоре полицейские заметили на улице Спасска-Рязанского мужчину, пытавшегося сорвать провода со столба. Злоумышленника задержали и установили его причастность к краже кабеля. Им оказался 38-летний местный житель. Позже установили, что этот мужчина причастен ещё к двум эпизодам хищений интернет-кабеля со столбов на окраине города Спасск-Рязанский. Хозяева дачных домов, к которым были подведены эти провода, не сразу заметили неполадки с интернетом. Было похищено свыше 400 метров кабеля.

Предварительно, подозреваемый решил продать цветной металл, содержащийся в кабелях. Он соорудил кустарное приспособление, позволяющее без лестницы или подъёмника добираться до провода на столбе, и демонтировать его. В первый раз злоумышленник ночью срезал больше 600 метров кабеля. Потом он ещё дважды демонтировал кабель. На третьей попытке срезать провод его задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о краже.