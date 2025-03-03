Житель Рязанской области подозревается в избиении своих детей

ЖЖитель Рязанской области подозревается в истязании своих детей. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

В отношении 29-летнего жителя Кораблинского района возбуждено уголовное дело об истязании 8-летнего сына и 5-летней дочери (п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый в период с июня 2024 по февраль 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, периодически причинял физические страдания своим малолетним детям — сыну 2018 года рождения и дочери 2020 года рождения, путем систематического нанесения им побоев.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.