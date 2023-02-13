Понедельник, 13 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Житель Рязанского района пойдёт под суд за кражу 3 мотоциклов, мопеда и электроинструментов

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Фото СУ СКР по Рязанской области

Жителя Рязанского района будут судить за кражу с незаконным проникновением в жилище и серию хищений мотоциклов. Подробности привели в региональном главке МВД.

Следователи районного ОМВД завершили расследование уголовного дела по статье о краже в отношении жителя Рязанского района 2002 года рождения. По данным следствия, с июня по август 2022 года подозреваемый в Спасском районе и в Рязани похитил 3 мотоцикла и мопед на сумму 134 869 рублей. Транспортные средства были похищены с дачных участков владельцев.

Также сотрудники следственного подразделения ОМВД по Рязанскому району собрали доказательства причастности фигуранта к хищению электроинструментов. Следователи установили, что в апреле 2020 года подозреваемый проник в строящийся дом в деревне Плахино Рязанского района, выбив ногой окно. Грабитель вынес электродрель, перфоратор и другие инструменты на 13 495 рублей.

Следователи установили все обстоятельства преступлений, завершили расследование уголовного дела и с утверждённым обвинительным заключением направили его в суд.

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