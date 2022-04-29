8.7 C
Рязань
Пятница, 29 апреля, 2022

Житель Рязани убил приятеля в Орловской области

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Житель Рязани убил приятеля в Орловской области

Александр Ильин
Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

39-летний житель Рязани обвиняется в убийстве своего 35-летнего приятеля в городе Мценск Орловской области, сообщает пресс-служба СК по региону. 

- Реклама -

Тело мужчины нашли 25 апреля. Следователи установили, что его смерть носит криминальный характер. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве — житель Рязани.

Задержанный сознался в преступлении и рассказал, что испытывал неприязнь к убитому, поскольку тот его оскорбил. 25 апреля подозреваемый встретился с приятелем и нанес ему множественные удары ножом по туловищу.

При проверке показаний на месте мужчина воспроизвел механизм нанесения телесных повреждений потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru