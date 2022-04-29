Житель Рязани убил приятеля в Орловской области

39-летний житель Рязани обвиняется в убийстве своего 35-летнего приятеля в городе Мценск Орловской области, сообщает пресс-служба СК по региону.

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Тело мужчины нашли 25 апреля. Следователи установили, что его смерть носит криминальный характер. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в убийстве — житель Рязани.

Задержанный сознался в преступлении и рассказал, что испытывал неприязнь к убитому, поскольку тот его оскорбил. 25 апреля подозреваемый встретился с приятелем и нанес ему множественные удары ножом по туловищу.

При проверке показаний на месте мужчина воспроизвел механизм нанесения телесных повреждений потерпевшему. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.