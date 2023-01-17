Житель Рязани попросил прощение за негативные высказывания о мобилизации

В Рязани силовики задержали за негативные высказывания о мобилизации в интернете 24-летнего мужчину. Видео, на котором рязанец просит прощения, опубликовал телеграм-канал «Оперативные сводки».
Мужчина рассказал, что занимался троллингом участников различных чатов. В частности, негативно высказывался о мобилизации. Сам он, по состоянию здоровья, от мобилизации освобождён.
Напомним, в России за дискредитацию вооружённых сил предусмотрена уголовная ответственность.
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