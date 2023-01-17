Житель Рязани попросил прощение за негативные высказывания о мобилизации

В Рязани силовики задержали за негативные высказывания о мобилизации в интернете 24-летнего мужчину. Видео, на котором рязанец просит прощения, опубликовал телеграм-канал «Оперативные сводки».

Мужчина рассказал, что занимался троллингом участников различных чатов. В частности, негативно высказывался о мобилизации. Сам он, по состоянию здоровья, от мобилизации освобождён.

— В настоящее время интернет-боец осознал противоправный характер своих действий, раскаялся, принес извинения российским военным и их семьям, — говорится в сообщении «Оперативных сводок».

Напомним, в России за дискредитацию вооружённых сил предусмотрена уголовная ответственность.