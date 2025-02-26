Житель Рязани подозревается в незаконном обороте средств платежей

Железнодорожный межрайонный следственный отдел города Рязани СУ СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он подозревается в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По версии следствия, подозреваемый, являясь фиктивным руководителем коммерческой организации, открыл расчетные счета в четырех кредитных учреждениях. После этого он передал неустановленному лицу электронные средства доступа к системам дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации, предназначенные для приема, перевода и выдачи денежных средств от имени компании.

В рамках расследования проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательств и выявление возможных аналогичных эпизодов преступной деятельности.

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Следствие продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.