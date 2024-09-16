Житель Подмосковья получил бутылку воды вместо PlayStation 5

Житель Московской области Валерий столкнулся с необычной ситуацией при оформлении заказа на известном маркетплейсе Ozon. Ему пришла двухлитровая бутылка воды вместо игровой консоли, сообщает Telegram-каналу Baza.

Условие выгодной акции позволило мужчине приобрести игровую консоль PlayStation 5 за 44 тысячи рублей вместо обычных 65 тысяч. Однако, когда он пришел забрать свою покупку в пункт выдачи, его ожидал неприятный сюрприз. Вместо желаемой приставки в коробке находилась бутылка воды и акт о вскрытой упаковке с заявлением о пропаже содержимого. По информации Baza, этот акт был создан, чтобы покупатель отказался от товара самостоятельно.

Валерий незамедлительно обратился в службу поддержки Ozon, и ему вернули полную сумму покупки. Однако маркетплейс отказался отправить консоль по акции, так как срок ее действия истек.

Пресс-служба Ozon выразила сожаление о произошедшем и заверила, что будет проведено тщательное расследование, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.