Суббота, 12 октября, 2024
На главнуюНовости мира

Житель Подмосковья почесал в ухе спичкой и чуть не умер

Дата публикации

powder
Новости мира

В Долгопрудненской больнице спасли 69-летнего пациента, у которого развилось страшное воспаление в опасной близости к мозгу после того, как он почесал в ухе спичкой, пишет SHOT.

Мужчина пришел в медучреждение и пожаловался, что стал плохо слышать на одно ухо и испытывает головные боли. Выяснилось, что пару месяцев назад он чистил ухо спичкой, но она сломалась, и кусок остался внутри.

«Хирурги обнаружили половину спички, которая разорвала барабанную перепонку и обросла полипами. Это стало причиной гнойного воспаления, которое в дальнейшем могло привести к развитию менингита и летальному исходу», — рассказала хирург-отоларинголог Наиля Вяхирева.

Во время операции врачи удалили источник воспаления и большой массив полипов.

Пациента выписали домой на амбулаторное лечение, в ушах он больше не ковыряется.

Новости рубрики
Новости мира

Землетрясение и огромные потери: стали известны последствия ударов ВКС по Украине

Сегодня утром украинские СМИ заполнились фотографиями с густыми столбами дыма над Днепропетровском.
Новости мира

В Киеве слышны взрывы, не исключены прилёты «Кинжалов» 

Мэр города Виталий Кличко заявил, что над Киевом работает ПВО.
Новости мира

Воют сирены, несутся скорые: ВС РФ ударили по месту «складирования бандеровцев»

Удар российские силы нанесли по северной части города. По словам очевидцев, могли пострадать несколько сотен военнослужащих ВСУ.
Новости мира

В Одессе женщина подняла флаг России возле памятника Екатерине II

Жительница Одессы подняла флаг России возле демонтированного памятника Екатерине II, пишет телеграм-канал «Операция Z:...