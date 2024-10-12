Житель Подмосковья почесал в ухе спичкой и чуть не умер

В Долгопрудненской больнице спасли 69-летнего пациента, у которого развилось страшное воспаление в опасной близости к мозгу после того, как он почесал в ухе спичкой, пишет SHOT.
Мужчина пришел в медучреждение и пожаловался, что стал плохо слышать на одно ухо и испытывает головные боли. Выяснилось, что пару месяцев назад он чистил ухо спичкой, но она сломалась, и кусок остался внутри.
Во время операции врачи удалили источник воспаления и большой массив полипов.
Пациента выписали домой на амбулаторное лечение, в ушах он больше не ковыряется.