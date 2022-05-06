Житель Омска дал пощечину любовнице и умер

Следователи задержали 48-летнюю жительницу Омска, которая подозревается в убийстве возлюбленного, пишет Om1.ru.

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Инцидент произошел вечером 2 мая в квартире в Камерном переулке. По предварительной версии, парочка распивала спиртное.

В разгар застолья подвыпивший 32-летний сожитель дал пощечину собутыльнице. Женщина решила жестоко отомстить за оскорбление и в ответ ударила его ножом. От полученной раны потерпевший скончался.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Оказалось, что задержанная ранее неоднократно судима.