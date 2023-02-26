Житель Новомичуринска присвоил чужой телефон, попросив гаджет для неотложного звонка

В Новомичуринске женщина лишилась телефона, дав гаджет для неотложного звонка незнакомцу. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

В отдел МВД по Пронскому району поступило заявление 26-летней жительницы Новомичуринска о хищении телефона путём обмана.

На одной из улиц города в ночное время незнакомец попросил у заявительницы телефон якобы для совершения неотложного звонка. После того как женщина передала гаджет в руки мужчины, тот скрылся в неизвестном направлении.

По описанию потерпевшей оперативники составили потрет подозреваемого и опросили возможных очевидцев инцидента. Полицейским удалось установить личность подозреваемого, найти его и задержать. Злоумышленником оказался ранее судимый за развратные действия 27-летний местный житель.

Следователь ОМВД по Пронскому району возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемому грозит до 5 лет заключения.