Житель Касимовского района осужден на 10 лет за избиение знакомого

В Касимове вынесли обвинительный приговор местному жителю, который избил знакомого, в результате чего пострадавший умер. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР России по Рязанской области.

Трагический инцидент произошел 2 ноября 2023. Осужденный был пьян. Он повздорил со своим знакомым, после чего началась драка. Потерпевший получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице на следующий день.

Касимовца приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск сына убитого на сумму 1 млн рублей.