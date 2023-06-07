Среда, 7 июня, 2023
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Житель Касимова выращивал дома в горшках больше 20 кустов конопли

Татьяна Проводина
Image by wirestock on Freepik

Касимовская полиция задержала 41-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте растительных наркотиков. В его жилище изъяли больше 30 граммов марихуаны и 22 куста наркосодержащих растений.

Оперативникам стало известно о причастности жителя Касимова к незаконному хранению марихуаны. Выяснилось, что злоумышленник незаконно выращивал у себя дома в цветочных горшках наркосодержащую коноплю.

Оперативники ГНК межмуниципального отдела МВД Касимовский с коллегами из УНК УМВД по Рязанской области разработали операцию, чтобы злоумышленник не смог уничтожить улики или скрыться.

В жилище подозреваемого нашли свёрток с высушенными фрагментами растений с характерным запахом и цветочные горшки с растениями, похожими на коноплю. Экспертиза показала, что в доме незаконно хранилось больше 30 граммов марихуаны, а в горшках выращивалось 22 куста наркосодержащей конопли.

Злоумышленника задержали.

Предварительно, мужчина недавно вырастил несколько кустов конопли и приготовил марихуану, а потом посадил в грунт в горшки новые кусты. Планам собрать большой урожай помешали правоохранители.

По статье о незаконном хранении наркотических средств злоумышленнику грозит до 3 лет заключения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном культивировании наркосодержащих растений.

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