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Житель Касимова попал в серьезное ДТП в Клепиковском районе

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Фото: УМВД России по Рязанской области
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23-летний житель Касимова попал в серьезное ДТП в Клепиковском районе. Авария произошла в четверг, 15 февраля, примерно в 16:00. Подробности сообщает УМВД России по Рязанской области.

На 437 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» касимовец на «Шевроле Авео», по предварительной информации, столкнулся с грузовиком «Шакман», за рулем которого был 61-летний житель Владимирской области.

Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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