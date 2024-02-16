23-летний житель Касимова попал в серьезное ДТП в Клепиковском районе. Авария произошла в четверг, 15 февраля, примерно в 16:00. Подробности сообщает УМВД России по Рязанской области.

На 437 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» касимовец на «Шевроле Авео», по предварительной информации, столкнулся с грузовиком «Шакман», за рулем которого был 61-летний житель Владимирской области.

Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.