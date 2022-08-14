Житель Ивановской области погиб в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели утром в воскресенье спустили вниз тело альпиниста, погибшего на перевале в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, его личность установлена — это житель Ивановской области, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В субботу днем в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС (высота 3800 метров) зарегистрированная группа в количестве 5 человек попросила о помощи. По предварительной информации, один человек из группы получил травму. Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. Отмечалось, что данные погибшего альпиниста пока не известны.

«Поисково-спасательные работы в Эльбрусском районе завершены. Тело альпиниста 1966 года рождения из Ивановской области транспортировали вниз и передали следственно-оперативной группе», — говорится в сообщении.

В работах участвовали восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.