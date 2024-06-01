Суббота, 1 июня, 2024

«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей

Автор: 7info7

Опубликовано

30 мая прошла церемония награждения подвижников, меценатов и благотворителей «Жить по-Фёдоровски» в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина. Мероприятие состоялось в рамках Международных Фёдоровских чтений.

Николай Фёдорович Фёдоров (1829 — 1903) в плеяде звездных рязанцев, таких как Есенин, Павлов, Циолковский, тоже имеет свое законное место. Его считают учителем Циолковского, основоположником русского космизма, педагогом-новатором, идеальным библиотекарем. А самое главное — Фёдоров был настоящим аскетом, подвижником и миротворцем. Раздавал своё жалованье нуждающимся, его идеями восхищались Достоевский и Толстой, философы Европы и мира.

Благодарственные письма «Жить по-Фёдоровски» вручили заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева и начальник управления культуры администрации города Надежда Майорова.

Анастасия Гачева, учёный-филолог и философ из Москвы, занимается наследием Фёдорова более тридцати лет. Её чествовали первой.

А дальше на сцену для вручения наград пригласили руководителя Камерного оркестра Рязанской области Сергея Проскурина, актёра, писателя и хранителя наследия Натальи Решетовской Николая Ледовских, краеведа Арсена Бабурина, учителя Ирину Поликарпову из Скопина, внучку мецената Александра Матвеевича Воробьева из Сасова. Все эти люди показывают своим жизненным примером подвиг подвижничества. Их наградили за просветительское и гражданское служение во благо Отечества.

«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей
«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей
«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей
«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей
«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей
«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей
«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей
«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Момент наезда на женщину на Солотчинском шоссе Рязани попал на видео

Дорогу молодым: на российский рынок вышел новый китайский кроссовер GAC GS3

Константин Гецати раскрыл обман Ольги Меганской

SHOT: Родные Заворотнюк не стали использовать разработанный для неё препарат

53 ракеты и 47 гераней атаковали Украину сегодня ночью — WarGonzo

Рязанцы показали дискотеку фонарей на улице Бирюзова

В Солотче отремонтировали мост у Лысой горы

Появились подробности ДТП со сбитой женщиной около поста ДПС

На Касимовском шоссе перевернулась «ГАЗель»

У солотчинского поста ДПС сбили женщину

В рязанской ОКБ выявили нецелевое использование бюджетных средств

«Зелёный сад» получил разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК ITower

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Момент наезда на женщину на Солотчинском шоссе Рязани попал на видео

Новости Рязани
Женщину сбили на пешеходном переходе, прямо на глазах у сотрудников полиции напротив поста ДПС.

Дорогу молодым: на российский рынок вышел новый китайский кроссовер GAC GS3

Новости Рязани
Автомобиль GAC GS3 отличается необычным футуристичным и угловатым дизайном.

Константин Гецати раскрыл обман Ольги Меганской

Новости мира
Главный герой сделал неприятные выводы сразу о двух девушках прямо накануне финала.

SHOT: Родные Заворотнюк не стали использовать разработанный для неё препарат

Новости мира
4 года назад учёные рассказали президенту России Владимиру Путину о подборе специальных онколитических вирусов, способных разрушить опухоль Заворотнюк.

53 ракеты и 47 гераней атаковали Украину сегодня ночью — WarGonzo

Новости мира
Телеграм-канал WarGonzo обобщил информацию об атаке по объектам Украины ночью 1 июня.