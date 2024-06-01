«Жить по-Фёдоровски»: в Рязани наградили подвижников, меценатов и благотворителей

30 мая прошла церемония награждения подвижников, меценатов и благотворителей «Жить по-Фёдоровски» в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина. Мероприятие состоялось в рамках Международных Фёдоровских чтений.

Николай Фёдорович Фёдоров (1829 — 1903) в плеяде звездных рязанцев, таких как Есенин, Павлов, Циолковский, тоже имеет свое законное место. Его считают учителем Циолковского, основоположником русского космизма, педагогом-новатором, идеальным библиотекарем. А самое главное — Фёдоров был настоящим аскетом, подвижником и миротворцем. Раздавал своё жалованье нуждающимся, его идеями восхищались Достоевский и Толстой, философы Европы и мира.

Благодарственные письма «Жить по-Фёдоровски» вручили заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева и начальник управления культуры администрации города Надежда Майорова.

Анастасия Гачева, учёный-филолог и философ из Москвы, занимается наследием Фёдорова более тридцати лет. Её чествовали первой.

А дальше на сцену для вручения наград пригласили руководителя Камерного оркестра Рязанской области Сергея Проскурина, актёра, писателя и хранителя наследия Натальи Решетовской Николая Ледовских, краеведа Арсена Бабурина, учителя Ирину Поликарпову из Скопина, внучку мецената Александра Матвеевича Воробьева из Сасова. Все эти люди показывают своим жизненным примером подвиг подвижничества. Их наградили за просветительское и гражданское служение во благо Отечества.