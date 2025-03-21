Ещё в 2021 году Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, высказал прогноз о возможном разделении Украины. Политик тогда заявил: «Мы оставляем Киеву то, с чем он к нам пришёл». Он предположил, что страна может быть разделена на Галицию и Малороссию. На фоне переговоров между Россией и США, а также приближающейся к финалу спецоперации, это предсказание начинает казаться всё более реалистичным.

По мнению Жириновского, оптимальным решением конфликта между Москвой и Киевом могло бы стать разделение Украины на две части. Западная часть страны, где сосредоточены русофобские настроения, могла бы образовать государство Галиция со столицей во Львове, с населением около пяти миллионов человек. Эта территория могла бы претендовать на вступление в ЕС и НАТО. Остальная часть Украины, по его мнению, должна была бы войти в состав Малороссии.

— Чернигов, Сумы, Донецк, Запорожье — всё это Россия. Мы Киеву оставляем то, с чем он к нам пришёл: Киев, значит, Подол и что-то такое ещё. Идеальный вариант, конечно, чтоб они не обижались, вот это мы оставляем Украине — одну треть на западе. Одну треть! А две трети, всё это юго-восточное — Россия: Малороссия, Новороссия, — говорил политик.

В настоящее время бойцы ВС РФ продолжают освобождение украинских территорий. После продолжающихся атак и провокаций Киев рискует потерять Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, в западных СМИ появилась информация о якобы секретном документе ФСБ, в котором упоминается создание демилитаризованной зоны на территории Одесской области.

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Предсказание Владимира Жириновского всё больше становится реальностью, как и многие другие его прогнозы. К сожалению, политик ушёл из жизни 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, не дождавшись полного воплощения своих предсказаний.