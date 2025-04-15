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Общество

Жилинспекция выявила нарушения в содержании газового оборудования в Рязанской области

Анастасия Мериакри

Государственная жилищная инспекция Рязанской области выявила многочисленные нарушения в содержании внутриквартирного газового оборудования в ряде многоквартирных домов Путятинского муниципального округа, собственниками которых выбран непосредственный способ управления домами. Об этом сообщает ЖКХ.

Проверка была проведена совместно с представителями Путятинского участка филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в городе Сасово и администрации Путятинского муниципального округа.

В числе выявленных нарушений — отсутствие тяги в вентиляционных каналах, негерметитично закрытые карманы дымоходных каналов, негерметичность стыковых соединений дымоотводящих патрубков от газового оборудования и дымоходных каналов, самовольное переустройство систем дымоудаления. Также был выявлен перенос газового оборудования в жилую комнату. В этом случае сотрудниками газораспределительной организации была незамедлительно приостановлена подача газа. Сейчас решается вопрос об устранении выявленных нарушений.

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