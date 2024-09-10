Жильцы дома, пострадавшего от атаки БПЛА в Раменском, возмущаются

Сегодня ночью в подмосковном Раменском, на Спортивном проезде, произошла атака беспилотника, в результате которой были серьезно повреждены несколько квартир. По данным «Московского комсомольца», жители дома недовольны тем, что доступ к своим квартирам им обещают открыть только вечером 11 сентября.

На месте происшествия возмущение граждан объясняется тем, что они не могут оценить размер ущерба, нанесенного их имуществу. Полиция заявила, что для получения компенсации жильцам нужно предоставить фотоотчеты о повреждениях, однако для этого необходимо попасть внутрь квартир.

«У нас там остались паспорта, кошельки, телефоны», — переживают жильцы. Правда, некоторые из них сжимают в руках свои мобильные телефоны, что вызывает сомнения в их заявлениях. Кроме того, многие волнуются за домашних питомцев, оставшихся в квартирах.

Полицейские пошли навстречу и разрешили эвакуировать автомобили из двора, а также начали составлять список тех, кому необходимо вернуться в свои квартиры для короткого визита. Жителям первых шести этажей будет предоставлена возможность зайти в квартиры на 5-7 минут, чтобы забрать самые необходимые вещи и зафиксировать убытки.

«Если хозяин квартиры не появится, мы будем вынуждены вскрыть дверь», — добавил старший по дому. Он также заверил, что в пострадавшем доме будет проведен капитальный ремонт. Тем временем, жильцы верхних этажей, чьи квартиры пострадали сильнее всего, будут переселены в гостиницы, так как в этих квартирах ведутся следственные действия.

Сегодня вечером жильцов, которые пока эвакуированы в ближайший Дом культуры, планируют на автобусах развести в места временного проживания. Многие не стали дожидаться эвакуации и уехали к родственникам.