ЖФК «Рязань-ВДВ» одержал первую победу в сезоне

Футболистки женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» одержали первую победу в стартовавшем чемпионате России. На выезде «десантницы» обыграли красноярский «Енисей» — 2:0.

В этом матче свой первый гол с составе новой команды забила Елена Зубкова.

До этого тура рязанская команда провела уже три матча в Суперлиге-2025 и все три проиграла. Правда, соперники у рязанок были очень серьёзные:

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ЦСКА — «Рязань-ВДВ» — 4:0

«Зенит» — Рязань-ВДВ» — 2:1

«Крылья Советов» — «Рязань-ВДВ» — 1:0.

Первую домашнюю встречу «десантницы» проведёт 13 апреля с «Краснодаром».