Жестоко избивший знакомого касимовец получил 4,5 года колонии

Вступил в законную силу приговор суда, вынесенный в отношении жителя Касимовского района, жестоко избившего знакомого. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Обвиняемым по делу проходил 34-летний мужчина. В феврале 2024 года касимовец, во время пьянки в компании знакомых, сильно избил потерпевшего. Удары наносил руками и ногами, бил по голове и в область грудной клетки. После избиения забрал у пострадавшего деньги.

В качестве наказания суд назначил мужчине 4,5 года колонии.