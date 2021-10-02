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Суббота, 2 октября, 2021
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Жертва скопинского маньяка рассказала подробности картины о своём заточении

Александр Ильин
Жертва скопинского маньяка рассказала подробности картины о своём заточении
Фото: vk.com / Катя Мартынова

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Рязанка Екатерина Мартынова поделилась подробностями экранизации своей книги «Исповедь узницы подземелья» в беседе с порталом «LIFE».

По словам девушки, она давно хотела показать историю своего заточения на экране. На текущей момент неизвестно, что это будет — кино или сериал.

«Я по мере необходимости буду консультировать, но играть в фильме не буду, у меня нет образования», — сказала Екатерина.

Девушка поделилась, что съёмки должны начаться в 2022 году. Рабочее название картины — «Несломленная».

«Сарик сможет передать всю глубину чувств и страданий из моей книги, но при этом добавит света, который необходим», — считает Екатерина Мартынова.

Напомним, съёмками займётся «Кинокомпании братьев Андреасян», которая выкупила права на книгу. В основе сюжета будет лежать история о девочке, прошедшей через ад, но ставшей в итоге счастливой.

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