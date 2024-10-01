Женский хоккей во всей красе: «Триколор» покажет все игры юбилейного сезона ЖХЛ

Сезон ЖХЛ 2024-2025 гг. проходит под знаком 30-летия женского хоккея в России. Юбилейный турнир включает 168 матчей регулярного сезона и игры плей-офф. Уже стартовал первый этап соревнований, где играют восемь команд. Каждая из них проведет 42 матча, как и в прошлом году.

Второй этап готовит болельщикам сюрпризы: команды, занявшие 7-е и 8-е места в регулярном чемпионате, вместо каникул встретятся в однокруговом турнире с проигравшими по итогам четвертьфинала. Таким образом в итоговой таблице разыграют места с 5-го по 8-е. Также нестандартно сезон завершится и для проигравших полуфиналистов — команды ждет серия матчей за бронзовые медали.

«Новый сезон ЖХЛ — яркое и красивое событие в мире отечественного спорта. Рады показать юбилейный чемпионат зрителям по всей России и поддержать развитие женского хоккея. С командой “Триколор Спорт” мы планируем отснять самые яркие матчи, а также покажем часть турнира на канале “Хоккейный”», — комментирует генеральный продюсер «Триколор Спорт» Марина Богомолова.

Подключиться к просмотру матчей ЖХЛ можно в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино и ТВ» по вкладке «Наш спорт» бесплатно и без авторизации. Расписание матчей доступно на сайте женской хоккейной лиги. На канале «Хоккейный» показы ЖХЛ стартуют с матча «Торнадо» — «Бирюса» 17 октября, в 17:00 по московскому времени.