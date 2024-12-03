Вторник, 3 декабря, 2024
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Россиянки стали чаще искать способы отправить мужей на СВО

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Валерия Мединская
Изображение от pressfoto на Freepik

С мая по август 2024 года в 15 раз вырос запрос о том, как уговорить мужа отправиться на СВО. Соответствующие данные приводит «Яндекс».

Отмечается, что в мае запрос «как отправить мужа на СВО» в поисковик вбивали 281 раз. В августе ответ на подобный запрос искали уже 4256 россиянок. Специалисты связывают данную тенденцию с выплатами участникам СВО.

Как раз в последние месяцы весны и летом государство увеличило выплаты контрактникам. В июле Владимир Путин подписал указ об увеличении вдвое единовременной выплаты участникам СВО, если они заключат контракт с Минобороны РФ с 1 августа до 31 декабря. Выплата составит 400 тыс. рублей.

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