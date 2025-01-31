Микрорайон Кальное — самый модный и динамично развивающийся в Рязани. А ЖК «Еврокласс» от «Зелёного сада» — то место, где у вас и вашей семьи всё будет под рукой.

Прямо в доме: продуктовый магазин, кофейня для встреч с подругами, аптека, детская академия развития интеллекта BOOM KIDS.

Прямо во дворе: спортивная и детская площадки, лаунж-зона, бельчатник с весёлым зверьками, летний кинотеатр, собственный сосновый лес и муниципальный детский сад.

Реклама

В нескольких минутах ходьбы: школа, фитнес-центры, лесопарк, Рязанская ВДНХ, большой торговый центр, лучшие кафе и рестораны.

В «Евроклассе» вы будете жить интересной, насыщенной жизнью большого города. Здесь можно быть разной, оставаясь собой. Заниматься спортом или веселиться с ребёнком в песочнице, кормить белочек или читать книгу в тени густой зелени.

В «Еврокласс» не страшно возвращаться домой в тёмное время суток — вся территория ЖК освещена и находится под видеонаблюдением. В случае ЧП по тревожной кнопке прибудет охрана. А в паркинге ждёт ваше собственное парковочное место, которое всегда свободно.

Выбирайте свою квартиру на сайте: https://www.green-garden.ru. Звоните в отдел продаж ГК «Зелёный сад»: 8 (4912) 77-77-77.

Застройщик: «ООО СЗ ЗЕЛЕНЫЙ САД — УЮТ», проектная декларация № 62-000341 от 27.01.2025, подробности на сайте наш. дом.рф.