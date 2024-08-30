Женщину с маленькой дочерью убили в Пермском крае

Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в городе Чусовой Пермского края были обнаружены тела женщины и её дочери с признаками насильственной смерти, сообщает телеграм-канал регионального Следкома.

Инцидент произошел 29 августа 2024 года. Тела женщины, 1996 года рождения, и её дочери, 2017 года рождения, были найдены в одной из квартир города.

По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, которое предусматривает ответственность за убийство двух лиц, включая малолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии, что было заведомо известно виновному.

Следователи регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю совместно с криминалистами и оперативными сотрудниками Главного управления МВД России по Пермскому краю проводят следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения преступника.

В рамках расследования следователи уже провели осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, а также допрашиваются свидетели. Следственные и процессуальные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств трагического происшествия.

Расследование находится под особым контролем руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина, который следит за ходом и результатами следственных действий в связи с этим шокирующим преступлением.