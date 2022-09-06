Женщину, которая привела к любовнику-педофилу ребенка, отпустили под домашний арест

В Курильске отпустили под домашний арест 28-летнюю Веронику Хомчук, которая привела к другу-педофилу ребенка, пишет КП.

Инцидент произошел 26 августа. По предварительной версии, женщина увела с детской площадки 7-летнюю девочку, чтобы отдать ее в руки своего любовника. Мужчина надругался над жертвой и выкинул ее в окно со второго этажа.

Предположительно, причиной такого решения суда стало наличие у женщины психического расстройства. Ее признали недееспособной.

«Пока наиболее вероятно, что ее осудят и поместят в лечебницу. До этого не происходило ситуаций, которые бы свидетельствовали о том, что Хомчук опасна для общества», – пояснил источник.

Мужчина же продолжает находиться в СИЗО. Ему грозит срок вплоть до пожизненного.