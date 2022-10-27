Четверг, 27 октября, 2022
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Женщина забила знакомую насмерть куском дерева в Ульяновске

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Суд признал 34-летнюю жительницу Ульяновска виновной в убийстве, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Преступление 34-летняя женщина совершила 8 мая 2022 года в парке «Винновская роща» Железнодорожного района Ульяновска. Во время пьянки подсудимая нанесла 35-летней знакомой многочисленные удары фрагментом дерева, от которых потерпевшая скончалась на месте преступления.

Суд признал собранные следствие доказательства достаточными для вынесения приговора: 9 лет колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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