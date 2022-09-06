Женщина вынесла раненого на своих плечах из полыхавшей «Газели» под Вологдой

Жительница Череповца вынесла раненого на своих плечах из полыхавшей «Газели». Видеозапись с места событий опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла накануне днем на обходе Вологды. По предварительной версии, столкнулись две «Газели», перевозившие рабочих. В результате погиб 35-летний пассажир.

Как стало известно, Анастасия Веселова рассказала порталу 35Media, как ей пришлось спасать контуженых пассажиров разбитого автомобиля. По ее словам, из одного из пострадавших авто после взрыва выскочили трое человек.

«Все трое пареньков пострадали: у водителя порезаны руки, у второго — лицо, у третьего — порезы, лицо обожжено, волосы подпалены. Один из них был сильно заторможен, я его на плечо, второй парень помогает мне, так мы добрались до безопасного места на обочине», – пояснила женщина.

Выяснилось, что ранее она служила в правоохранительных органов, и это помогло ей быстро сориентироваться в ситуации.