Суббота, 5 октября, 2024

Женщина убила возлюбленного и месяц жила с трупом в Ленобласти

Автор: Алексей Самохин

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В Ленинградской области произошло шокирующее преступление. По данным SHOT, 40-летняя Екатерина Н. зарезала своего возлюбленного, 35-летнего Олега, и в течение месяца скрывала тело.

Соседи женщины из деревни Торосово начали замечать неприятный запах, исходящий из её квартиры. Люди попытались связаться с Екатериной, но женщина не отвечала на звонки и не открывала дверь. Пришлось обращаться в полицию. 

При вскрытии квартиры нашли разлагающееся тело Олега с восемью ножевыми ранениями. По предварительным данным, убийство произошло около месяца назад. Соседи утверждают, что видели Екатерину незадолго до её исчезновения.

Женщина объявлена в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Екатерина ранее была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и находилась на принудительном лечении в психиатрической больнице.

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