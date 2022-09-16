Жительница Якутии получила 7 лет колонии за убийство мужа

В городе Мирном суд признал местную жительницу виновной в убийстве супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Во время ссоры с мужем женщина взяла кухонный нож, подошла к сидящему на диване мужчине и ударила его в спину. Удар пришелся на нижнюю долю левого легкого, сердца, потерпевший умер на месте.

Суд приговорил убийцу к 7 годам колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить сестре погибшего компенсацию морального вреда — 800 тысяч рублей. Суд удовлетворил также иск о возмещении расходов на погребение.

Приговор может быть обжалован, в законную силу он пока не вступил.