Пятница, 16 сентября, 2022
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Жительница Якутии получила 7 лет колонии за убийство мужа

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Изображение от Racool_studio на Freepik

В городе Мирном суд признал местную жительницу виновной в убийстве супруга (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Якутии.

Во время ссоры с мужем женщина взяла кухонный нож, подошла к сидящему на диване мужчине и ударила его в спину. Удар пришелся на нижнюю долю левого легкого, сердца, потерпевший умер на месте.

Суд приговорил убийцу к 7 годам колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить сестре погибшего компенсацию морального вреда — 800 тысяч рублей. Суд удовлетворил также иск о возмещении расходов на погребение.

Приговор может быть обжалован, в законную силу он пока не вступил.

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