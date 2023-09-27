Женщина убила мать и отрезала ей голову в Тверской области

В Тверской области Лихославльский районный суд отправил под стражу женщину, подозреваемую в убийстве матери. Подробности сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, 26 сентября подозреваемая несколько раз ударила мать ножом в спину, после чего отчленила ей голову.

В региональном Следкоме сообщили, что убийство совершено в доме на улице Ленина поселка городского типа Калашниково. Подозреваемой в убийстве 40 лет.

По данным суда, женщина официально не работает, не замужем, судимостей не имеет. Окружающими характеризуется нейтрально.

Постановление суда об аресте подозреваемой может быть обжаловано.