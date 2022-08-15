Женщина и трое детей погибли на пожаре

Сотрудники СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по факту гибели на пожаре женщины и трёх маленьких детей. Дело завели по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщила пресс-служба ведомства.

Сообщение об обнаружении трупов во время тушения пожара в частном доме на улице Солнечных ветров посёлка Жаровск Курагинского района поступило в 5 часов утра 14 августа.

Погибли 35-летняя женщина, две её дочери 3 и 10 лет, а также 8-летний сын. Отец семейства с ожогами госпитализирован.

По предварительным данным, пожар случился рано утром из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления в хозяйственной постройке, расположенной вблизи с домом, где зафиксирован очаг возгорания.

Во время пожара мужчина проснулся, начал спасать семью. Из-за сильного дыма жену найти не смог. Разбудил детей, сказал, чтобы они прыгали в окно. Жар был настолько сильным, что отец прыгнул со второго этажа сам, не дожидаясь детей.

— Из-за сильной задымленности дети не смогли сориентироваться в пространстве и остались в горящем доме, — говорится в сообщении следственного комитета.

Пострадавший получил ожоги 30% тела, его госпитализировали в Курагинскую районную больницу.

Расследование уголовного дела продолжается.